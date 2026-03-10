Kolumbiyanın hakim partiyası Senatda çətinliklərlə üzləşə bilər
Kolumbiyanın hakim solçu "Tarixi pakt" partiyası bazar günü keçirilən seçkilərdən sonra yeni Senatda ən nüfuzlu siyasi qüvvəyə çevrilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" seçkiləri izləyən analitiklərə istinadən məlumat yayıb.
Onlar hesab edirlər ki, mütləq əksəriyyəti təmin edə bilmədiyi üçün partiya koalisiyalar qurmalı olacaq və bölünmüş sağçı düşərgə prezident seçkilərində qalib gələrsə, çətinliklərlə üzləşə bilər.
Rəsmi nəticələrə görə, 2022-ci ildə prezident Qustavo Petronu hakimiyyətə gətirən partiya Senatdakı 102 yerdən 25-ni qazanıb. Keçmiş prezident Alvaro Uribenin rəhbərlik etdiyi sağçı Demokrat Mərkəz 17 yerlə ikinci yeri tutub. Hər iki partiya, ehtimal ki, parçalanmış Senatdakı digər partiyaların dəstəyi uğrunda mübarizə aparacaq.