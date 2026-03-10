Правящая партия Колумбии станет крупнейшей силой в Сенате, но без большинства

Правящая партия Колумбии левый "Исторический пакт" по итогам воскресных выборов стала самой влиятельной политической силой в новом составе Сената.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления аналитиков, следящих за ходом выборов.

По их мнению, не сумев получить абсолютное большинство, ей придется формировать коалиции, и она может столкнуться с трудностями, если на президентских выборах победит расколотый правый лагерь.

Согласно официальным результатам, партия, приведшая к власти президента Густаво Петро в 2022 году, получила 25 из 102 мест в Сенате. Второе место занял правый "Демократический центр", возглавляемый бывшим президентом Альваро Урибе, получив 17 мест.

Обе силы, вероятно, будут бороться за поддержку других партий в раздробленном Сенате.

Ариэль Авила, переизбранный сенатор от "Зеленого альянса", считает, что следующему президенту Колумбии - вне зависимости от того, будет он правым или левым, - будет крайне сложно добиваться реализации своей повестки. Он прогнозирует "ветократию", при которой законодатели будут блокировать инициативы партий лишь потому, что те представляют противоположный лагерь.