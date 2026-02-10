Rəşad Nəbiyev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək
İKT
- 10 fevral, 2026
- 11:14
Fevralın 13-də, saat 09:00-da rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Salyan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarının, həmçinin Şirvan şəhərinin sakinlərini qəbul edəcək.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, nazir bu bölgələrdə göstərilən nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən internet, teleradio yayımı və poçt xidmətləri sahəsində əhalini maraqlandıran məsələlərlə bağlı vətəndaşları dinləyəcək.
Qəbula 12 fevrala qədər nazirliyinin Çağrı mərkəzi (1655) və elektron poçtu ([email protected]), 010 250 48 48 və 012 598 58 58 (daxili 222 və 290) nömrəli telefonlar vasitəsilə yazılmaq mümkündür.
