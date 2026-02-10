D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcək
- 10 fevral, 2026
- 20:29
Aprelin 15-də Cakartada İnkişaf etməkdə olan səkkiz ölkənin (D-8) hərəkatının 12-ci sammiti baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN məlumat yayıb.
Sammit ərəfəsində, 5-6 fevral tarixlərində Lahorda D-8 komissarlarının qeyri-rəsmi müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə təşkilatın Katibliyinin gücləndirilməsi, maliyyə və inzibati məsələlər, həmçinin üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi strategiyaları müzakirə olunub.
Görüş Azərbaycan, Banqladeş, Misir, İndoneziya, İran, Malayziya, Nigeriya, Türkiyə və Pakistan daxil olmaqla bütün D-8 dövlətlərinin komissarlarını, o cümlədən D-8-in Baş katibi səfir Sohayl Mahmudu bir araya toplayıb.
Nümayəndələr institusional səmərəliliyin artırılması, prioritet layihələrin icrasının sürətləndirilməsi və ölkələr arasında mədəni və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün əməli tədbirləri müzakirə ediblər. Səfər çərçivəsində iştirakçılar həmçinin Lahorun tarixi və mədəni obyektlərini ziyarət edib və Basant festivalında iştirak ediblər.
Müşavirə iştirakçıları tədbirin uğurla keçirildiyini qeyd edib, əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə davam etməyə, mədəni əlaqələri möhkəmləndirməyə və D-8 ölkələrinin xalqları arasında mübadilələri genişləndirməyə hazır olduqlarını bildiriblər.