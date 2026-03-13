İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 02:16
    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır

    Serbiya enerji təhlükəsizliyini təmin etmək və artan elektrik enerjisi istehlakına hazırlaşmaq üçün 2041-ci ilə qədər böyük bir nüvə elektrik stansiyası tikməlidir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Serbiya Radio Televiziyasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, o, Fransa prezidenti Emmanuel Makronla nüvə enerjisinin inkişafı məsələsini müzakirə edib.

    "Mən bütün mövzuları Makronla müzakirə etdim; Dehlidə bir saat yarım söhbət etdik. Sabah EDF ilə gələcək nüvə elektrik stansiyaları ilə bağlı vacib danışıqlarım olacaq, mütəxəssisləri necə yetişdirə və hazırlaya biləcəyimizi müzakirə edəcəyik", - Vuçiç deyib.

    Vuçiç qeyd edib ki, nüvə enerjisinin inkişafı uzunmüddətli hazırlıq tələb edir.

    "Buna görə də gələcəyə hazırlaşmalıyıq. Sabah səhər bu problemi həll etməyəcəyik, amma yaxın aylarda üzərində işləməliyik. Atom elektrik stansiyası tikməliyik. 2041-ci ilə qədər tamamlanmalıdır; söhbət böyük bir nüvə elektrik stansiyasından gedir", - deyə Prezident əlavə edib.

    Serbiya AES
    Вучич: Сербия планирует построить крупную атомную электростанцию к 2041 году

    Son xəbərlər

    02:23

    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:55

    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:55

    Konfrans Liqası: "Samsunspor" məğlub olub, AEK böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    01:31

    Serbiyanın "MiQ-29" qırıcıları Çin istehsalı hava-yer raketləri ilə təchiz olunub

    Digər ölkələr
    01:24

    Serbiya NATO-ya qoşulmayacaq və neytrallığını qorumaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    01:03

    ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İlamda 54 nəfər ölüb

    Region
    00:45

    Avropa çempionatının qalibi: Ən çətin rəqib elə özüməm

    Fərdi
    00:37

    Avropa İttifaqı martın 19-da İran və Ukraynanı müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti