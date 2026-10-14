ABŞ-də inflyasiyaya görə qızıl ucuzlaşır
- 14 oktyabr, 2026
- 23:08
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Çərşənbə günü ABŞ-də inflyasiyanın gözləniləndən daha çox sürətlənməsinin səbəb olduğu dolların möhkəmlənməsi fonunda qızılın qiymətləri kəskin şəkildə azalır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Comex" birjasının məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə 20:02-yə Comex birjasında qızıl üzrə dekabr fyuçerslərinin kotirovkaları 1,9% azalaraq bir unsiya üçün 4 096,7 dollara enib. 22:07-yə qiymətli metalın qiyməti bir unsiya üçün 4 104,8 dollara qədər aşağı düşüb.
ABŞ-də sentyabr ayında istehlak qiymətləri (CPI indeksi) illik ifadədə 3,7% artıb, bu barədə Əmək Nazirliyi məlumat verib. İnflyasiya bir ay əvvəlki 3,4% ilə müqayisədə sürətlənib və aprel ayından bəri maksimum olub. "Trading Economics"in təqdim etdiyi analitiklərin konsensus-proqnozu sentyabr ayında qiymətlərin 3,6% artımını nəzərdə tuturdu.