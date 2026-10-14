İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    ABŞ-də inflyasiyaya görə qızıl ucuzlaşır

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 23:08
    ABŞ-də inflyasiyaya görə qızıl ucuzlaşır

    Çərşənbə günü ABŞ-də inflyasiyanın gözləniləndən daha çox sürətlənməsinin səbəb olduğu dolların möhkəmlənməsi fonunda qızılın qiymətləri kəskin şəkildə azalır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Comex" birjasının məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə 20:02-yə Comex birjasında qızıl üzrə dekabr fyuçerslərinin kotirovkaları 1,9% azalaraq bir unsiya üçün 4 096,7 dollara enib. 22:07-yə qiymətli metalın qiyməti bir unsiya üçün 4 104,8 dollara qədər aşağı düşüb.

    ABŞ-də sentyabr ayında istehlak qiymətləri (CPI indeksi) illik ifadədə 3,7% artıb, bu barədə Əmək Nazirliyi məlumat verib. İnflyasiya bir ay əvvəlki 3,4% ilə müqayisədə sürətlənib və aprel ayından bəri maksimum olub. "Trading Economics"in təqdim etdiyi analitiklərin konsensus-proqnozu sentyabr ayında qiymətlərin 3,6% artımını nəzərdə tuturdu.

    Qızılın qiyməti İnflyasiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Золото резко дешевеет из-за ускорения инфляции в США
    Gold prices fall sharply as stronger US inflation boosts dollar
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti