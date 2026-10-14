Золото резко дешевеет из-за ускорения инфляции в США
Финансы
- 14 октября, 2026
- 22:11
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Цены на золото резко снижаются в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
К 20:02 по Баку котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 1,9%, до $4 096,7 за унцию. К 22:07 цена на драгметалл опустилась до $4 104,8 за унцию.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило Министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост цен на 3,6% в сентябре.
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Gold prices fall sharply as stronger US inflation boosts dollar
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