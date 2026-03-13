Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Вучич: Сербия планирует построить крупную атомную электростанцию к 2041 году

    • 13 марта, 2026
    • 02:19
    Сербия должна построить крупную атомную электростанцию к 2041 году, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и подготовиться к растущему потреблению электроэнергии.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

    По его словам, он обсудил вопрос развития ядерной энергетики с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    "Я обсудил с Макроном все темы; в Дели мы беседовали полтора часа. Завтра у меня состоятся важные переговоры с EDF по поводу будущих атомных электростанций, мы обсудим, как можно готовить и обучать специалистов", - сказал Вучич.

    Вучич отметил, что развитие ядерной энергетики требует долгосрочной подготовки.

    "Поэтому мы должны готовиться к будущему. Завтра утром мы эту проблему не решим, но в ближайшие месяцы должны над ней работать. Мы должны построить атомную электростанцию. Она должна быть завершена к 2041 году; речь идет о крупной атомной электростанции", - добавил президент.

    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır
