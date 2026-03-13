Вучич: Сербия планирует построить крупную атомную электростанцию к 2041 году

Сербия должна построить крупную атомную электростанцию к 2041 году, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и подготовиться к растущему потреблению электроэнергии.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, он обсудил вопрос развития ядерной энергетики с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я обсудил с Макроном все темы; в Дели мы беседовали полтора часа. Завтра у меня состоятся важные переговоры с EDF по поводу будущих атомных электростанций, мы обсудим, как можно готовить и обучать специалистов", - сказал Вучич.

Вучич отметил, что развитие ядерной энергетики требует долгосрочной подготовки.

"Поэтому мы должны готовиться к будущему. Завтра утром мы эту проблему не решим, но в ближайшие месяцы должны над ней работать. Мы должны построить атомную электростанцию. Она должна быть завершена к 2041 году; речь идет о крупной атомной электростанции", - добавил президент.