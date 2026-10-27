Азербайджан и Италия обсудили подготовку к бизнес-форуму

Представители Итальянского агентства по внешней торговле (ITA), посольства Италии, представители Минэкономики Азербайджана обсудили организацию предстоящего двустороннего бизнес-форума в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Итальянского агентства по внешней торговле.

Во встрече приняли участие директор ITA в Баку Чечилия Олива и первый секретарь посольства Италии Марвин Сенига, а также представители Минэкономики.

Подготовку форума координируют Итальянское агентство по внешней торговле, министерство иностранных дел Италии и посольство страны.

Встреча стала продолжением переговоров, состоявшихся на прошлой неделе в Риме между вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.