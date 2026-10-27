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    Азербайджан и Италия обсудили подготовку к бизнес-форуму

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 14:47
    Азербайджан и Италия обсудили подготовку к бизнес-форуму

    Представители Итальянского агентства по внешней торговле (ITA), посольства Италии, представители Минэкономики Азербайджана обсудили организацию предстоящего двустороннего бизнес-форума в Баку.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Итальянского агентства по внешней торговле.

    Во встрече приняли участие директор ITA в Баку Чечилия Олива и первый секретарь посольства Италии Марвин Сенига, а также представители Минэкономики.

    Подготовку форума координируют Итальянское агентство по внешней торговле, министерство иностранных дел Италии и посольство страны.

    Встреча стала продолжением переговоров, состоявшихся на прошлой неделе в Риме между вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

    Чечилия Олива Азербайджано-итальянские отношения Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO)
    Azərbaycan və İtaliya biznes foruma hazırlığı müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Italy mull preparations for business forum
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