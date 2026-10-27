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    Валерия Джианотта: Опыт азербайджано-итальянских отношений может быть полезен всему ЕС

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 14:34
    Валерия Джианотта: Опыт азербайджано-итальянских отношений может быть полезен всему ЕС

    Отношения между Италией и Азербайджаном за последние годы заметно укрепились благодаря переходу к более прагматичной модели взаимодействия, основанной на общих интересах, а энергетическое сотрудничество стало одним из ключевых факторов сближения двух стран.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила научный директор итальянской обсерватории CeSPI Валерия Джианотта на форуме аналитических центров Азербайджана и Евросоюза в брюссельском Институте Эгмонта.

    "С приходом к власти правительства Джорджи Мелони Италия взяла курс на значительно более прагматичный подход, нацеленный на взаимовыгодное партнерство. Сегодня приоритет отдается не столько идеологическим установкам, сколько общим интересам", - сказала Джианнотта на форуме.

    По ее словам, после начала войны России против Украины Азербайджан приобрел особое значение для Италии как поставщик энергоресурсов. Джианотта также отметила роль Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в поддержке Италии на фоне недавней нестабильности на региональных рынках и колебаний цен на нефть. По ее словам, это способствовало укреплению взаимного доверия между странами.

    В то же время двустороннее взаимодействие выходит далеко за рамки энергетической отрасли. Среди других перспективных направлений сотрудничества эксперт назвала промышленность, цифровизацию, модернизацию таможенного администрирования и развитие транспортных маршрутов, в том числе Среднего коридора.

    "Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: Италия и Азербайджан дополняют друг друга", - отметила она, подчеркнув стратегическое значение Италии в Средиземноморье и Азербайджана на Южном Кавказе как связующего звена с Азией.

    По мнению эксперта, опыт двусторонних отношений может быть полезен и Европейскому союзу. Брюсселю следует уделять больше внимания прагматичному сотрудничеству и поиску взаимовыгодных решений, преодолевая идеологические разногласия.

    Она также привела в пример Итальянско-азербайджанский университет как успешный результат сотрудничества в сфере образования и народной дипломатии, который может послужить моделью для других европейских стран.

    "Стабильность обеспечивается сотрудничеством", - подчеркнула эксперт.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Европейский союз (ЕС) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-итальянские отношения
    Valeriya Ciannotta: Azərbaycan-İtaliya münasibətləri üzrə təcrübə bütün Aİ üçün faydalı ola bilər
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