Акиф Гулиев: Водохранилище Хакаричай обеспечит питьевой водой около 700 тыс. человек

Водохранилище Хакаричай позволит обеспечить питьевой водой около 700 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Акиф Гулиев.

По его словам, водохранилище объемом 100 млн кубометров и полезным объемом 90 млн кубометров предназначено для удовлетворения потребностей в питьевой воде:

"Магистрально-распределительная линия протяженностью 172 км, которая будет проложена от водохранилища, позволит улучшить снабжение питьевой водой около 700 тыс. человек в Лачынском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Ходжавендском и Агдамском районах. Кроме того, на магистральной линии предусмотрено строительство трех гидроэлектростанций общей мощностью 10,8 мегаватт. После строительства водохранилища Хакаричай, вероятно, будет рассмотрен и вопрос восстановления Баргюшадского водохранилища".

Гулиев отметил, что крупнейшим в стране является Мингячевирское водохранилище, где за последние два года благодаря выпавшим осадкам удалось накопить определенный объем воды.