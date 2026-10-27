Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 14:31
    Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО

    27 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салима бен Мухаммеда аль-Малика.

    Как сообщает Report, генеральный директор ИСЕСКО поздравил главу государства с успешным проведением в Азербайджане VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

    Салим бен Мухаммед аль-Малик сказал, что выступление президента Ильхама Алиева на Форуме вызвало большой интерес. Он подчеркнул, что, государствам важно обращаться к опыту Азербайджана в вопросах прекращения войн, особенно в условиях продолжающихся конфликтов в мире. Салим бен Мухаммед аль-Малик также отметил особую актуальность в контексте современных международных отношений взгляда президента Ильхама Алиева относительно принципа невмешательства во внутренние дела государств.

    Генеральный директор ИСЕСКО выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за его неизменную поддержку деятельности организации и добровольные финансовые пожертвования. Отметив, что перед ИСЕСКО стоят важные задачи, он высоко оценил поддержку Азербайджаном проектов, направленных на развитие образования в мусульманских странах-членах организации.

    В этом контексте Салим бен Мухаммед аль-Малик особо отметил сотрудничество с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, затронул значение гуманитарных и образовательных проектов, реализуемых при ее поддержке в мусульманских странах.

    Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ИСЕСКО. Глава государства отметил, что Азербайджан неизменно прилагает усилия для укрепления исламской солидарности.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в следующем году примет Саммит Организации исламского сотрудничества и будет председательствовать в ОИС. Он подчеркнул, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность как Организации исламского сотрудничества, так и ИСЕСКО.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим в повестке сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО.

    Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
    Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
    Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО

    Ильхам Алиев Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик VII Всемирный форум межкультурного диалога Организация исламского сотрудничества (ОИС)
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    İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib
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    President Ilham Aliyev receives ICESCO Director-General
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