    Саммит D-8 пройдет в Индонезии в середине апреля

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 20:18
    Саммит D-8 пройдет в Индонезии в середине апреля

    В Джакарте 15 апреля состоится 12-й саммит Движения восьми развивающихся стран (D-8).

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана.

    В преддверии саммита в Лахоре, 5-6 февраля прошло Неформальное совещание комиссаров D-8, на котором обсуждались укрепление Секретариата организации, финансовые и административные вопросы, а также стратегии по расширению сотрудничества между странами-членами.

    Встреча собрала комиссаров из всех государств D-8, включая Азербайджан, Бангладеш, Египет, Индонезию, Иран, Малайзию, Нигерию, Турцию и Пакистан, в том числе генерального секретаря D-8 посла Сохаила Махмуда.

    Делегаты обсудили практические меры для повышения институциональной эффективности, ускорения реализации приоритетных проектов и укрепления культурных и экономических связей между странами. В рамках визита участники также посетили исторические и культурные объекты Лахора и приняли участие в фестивале Басант.

    Участники совещания отметили успешное проведение мероприятия и выразили готовность продолжать развивать сотрудничество, укреплять культурные связи и расширять обмены между народами стран D-8.

