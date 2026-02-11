AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в 2025 году выполнило 845 рейсов (туда-обратно) в казахстанские города Алматы, Актау и Астану.

Как сообщает Report, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на встрече с президентом и главным исполнительным директором казахстанской компании Air Astana Питером Фостером.

По его словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития пассажирских авиаперевозок в регионе: "Также мы обсудили тему расширения коммерческого сотрудничества между двумя авиационными партнерами. В течение прошлого года AZAL обеспечила перевозку более 200 тысяч пассажиров, выполнив 845 рейсов (туда-обратно) в города Казахстана - Алматы, Актау и Астану. Этот результат создает прочную основу для дальнейшего развития стратегических связей между сторонами".