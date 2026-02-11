Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

    Инфраструктура
    • 11 февраля, 2026
    • 13:14
    AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в 2025 году выполнило 845 рейсов (туда-обратно) в казахстанские города Алматы, Актау и Астану.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на встрече с президентом и главным исполнительным директором казахстанской компании Air Astana Питером Фостером.

    По его словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития пассажирских авиаперевозок в регионе: "Также мы обсудили тему расширения коммерческого сотрудничества между двумя авиационными партнерами. В течение прошлого года AZAL обеспечила перевозку более 200 тысяч пассажиров, выполнив 845 рейсов (туда-обратно) в города Казахстана - Алматы, Актау и Астану. Этот результат создает прочную основу для дальнейшего развития стратегических связей между сторонами".

    AZAL авиаперелеты пассажироперевозки Казахстан
    AZAL ötən il Qazaxıstanın üç şəhərinə 850-yə yaxın uçuş həyata keçirib
    AZAL operated 845 flights to Kazakhstan in 2025
    Ты - Король

    Последние новости

    13:35
    Фото

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    13:35

    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    В регионе
    13:34

    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

    Другие страны
    13:34

    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в Баку

    Энергетика
    13:28
    Фото

    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

    Внутренняя политика
    13:23

    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Происшествия
    13:21

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    Бизнес
    13:16

    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

    Бизнес
    13:14

    AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

    Инфраструктура
    Лента новостей