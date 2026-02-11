Ламия Велиева: Обновление рекорда - результат долгого труда и дисциплины

Обновление рекорда Азербайджана - результат долгого труда и дисциплины.

Об этом в комментарии Report заявила четырехкратная чемпионка мира и двукратная паралимпийская чемпионка Ламия Велиева.

Она отметила, что добилась успеха благодаря дисциплине и упорному труду: "Установить рекорд Азербайджана для меня - повод для гордости, и я оцениваю это как очень большое достижение в своей карьере. Этот успех - не просто цифра, а результат долгого труда и дисциплины".

Велиева особо отметила вклад своего наставника в этот триумф: "В достижении этого результата незаменимую роль сыграла моя наставница Олеся Аббасова. Этот рекорд также является плодом нашего совместного труда. Верю, что в будущем добьюсь еще более высоких результатов".

Говоря о дальнейших планах, спортсменка обозначила четкие ориентиры: "В ближайшем будущем мое основное внимание сосредоточено на достижении более высоких показателей на дистанции 60 метров. Планирую улучшить свой личный результат".

Отметим, что Л.Велиева на 42-м чемпионате Азербайджана в закрытых помещениях обновила рекорд страны в беге на 200 метров с результатом 24,60 секунды. В активе спортсменки - золото Паралимпиады Токио-2020 в беге на 400 метров и триумф на стометровке в Париже-2024.