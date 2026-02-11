Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Ламия Велиева: Обновление рекорда - результат долгого труда и дисциплины

    Индивидуальные
    • 11 февраля, 2026
    • 13:04
    Ламия Велиева: Обновление рекорда - результат долгого труда и дисциплины

    Обновление рекорда Азербайджана - результат долгого труда и дисциплины.

    Об этом в комментарии Report заявила четырехкратная чемпионка мира и двукратная паралимпийская чемпионка Ламия Велиева.

    Она отметила, что добилась успеха благодаря дисциплине и упорному труду: "Установить рекорд Азербайджана для меня - повод для гордости, и я оцениваю это как очень большое достижение в своей карьере. Этот успех - не просто цифра, а результат долгого труда и дисциплины".

    Велиева особо отметила вклад своего наставника в этот триумф: "В достижении этого результата незаменимую роль сыграла моя наставница Олеся Аббасова. Этот рекорд также является плодом нашего совместного труда. Верю, что в будущем добьюсь еще более высоких результатов".

    Говоря о дальнейших планах, спортсменка обозначила четкие ориентиры: "В ближайшем будущем мое основное внимание сосредоточено на достижении более высоких показателей на дистанции 60 метров. Планирую улучшить свой личный результат".

    Отметим, что Л.Велиева на 42-м чемпионате Азербайджана в закрытых помещениях обновила рекорд страны в беге на 200 метров с результатом 24,60 секунды. В активе спортсменки - золото Паралимпиады Токио-2020 в беге на 400 метров и триумф на стометровке в Париже-2024.

    Ламия Велиева рекорд Азербайджана спорт чемпионат Азербайджана
    Lamiyə Vəliyeva: "Azərbaycan rekordunu yeniləməyim uzunmüddətli zəhmət və intizamın məhsuludur"
    Ты - Король

    Последние новости

    13:35
    Фото

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    13:35

    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    В регионе
    13:34

    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

    Другие страны
    13:34

    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в Баку

    Энергетика
    13:28
    Фото

    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

    Внутренняя политика
    13:23

    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Происшествия
    13:21

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    Бизнес
    13:16

    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

    Бизнес
    13:14

    AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

    Инфраструктура
    Лента новостей