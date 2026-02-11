Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось

    Экология
    • 11 февраля, 2026
    • 12:50
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось

    12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами возможна небольшая изморось, будет преобладать юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-2, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные осадки, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорьях - 10-15, днем - 0-5° мороза.

    Ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается гололед.

