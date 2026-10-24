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    В Мадриде прошла демонстрация против приватизации пенсионной системы

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 17:11
    В Мадриде прошла демонстрация против приватизации пенсионной системы

    В Мадриде 24 октября несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в защиту государственной пенсионной системы и против ее возможной приватизации.

    Как сообщает Report со ссылкой на испанские медиа, участники митинга потребовали принять меры для сохранения покупательной способности пенсионеров и усиления социальной защиты.

    Демонстрацию организовал Государственный координатор по защите государственной пенсионной системы, который ежегодно в октябре проводит подобную акцию в Мадриде, собирая пенсионеров со всей Испании.

    По данным организаторов, в нынешней демонстрации приняли участие около 50 тыс. человек. В то же время, согласно оценкам правительственной делегации, число участников составило 25 тыс.

    Организаторы отметили, что в этом году число участников удвоилось по сравнению с прошлым годом. Кроме того, к акции присоединилось больше общественных групп.

    Рост активности протестующих совпал с обострением политических дискуссий о будущем пенсионной системы в последние недели перед всеобщими выборами, которые состоятся 29 ноября.

    Акции протеста Испания
    Madriddə pensiya sisteminin özəlləşdirilməsinə qarşı nümayiş keçirilib
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