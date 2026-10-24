В Мадриде прошла демонстрация против приватизации пенсионной системы
- 24 октября, 2026
- 17:11
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В Мадриде 24 октября несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в защиту государственной пенсионной системы и против ее возможной приватизации.
Как сообщает Report со ссылкой на испанские медиа, участники митинга потребовали принять меры для сохранения покупательной способности пенсионеров и усиления социальной защиты.
Демонстрацию организовал Государственный координатор по защите государственной пенсионной системы, который ежегодно в октябре проводит подобную акцию в Мадриде, собирая пенсионеров со всей Испании.
По данным организаторов, в нынешней демонстрации приняли участие около 50 тыс. человек. В то же время, согласно оценкам правительственной делегации, число участников составило 25 тыс.
Организаторы отметили, что в этом году число участников удвоилось по сравнению с прошлым годом. Кроме того, к акции присоединилось больше общественных групп.
Рост активности протестующих совпал с обострением политических дискуссий о будущем пенсионной системы в последние недели перед всеобщими выборами, которые состоятся 29 ноября.