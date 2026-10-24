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    Madriddə pensiya sisteminin özəlləşdirilməsinə qarşı nümayiş keçirilib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 17:40
    Madriddə pensiya sisteminin özəlləşdirilməsinə qarşı nümayiş keçirilib

    Madriddə oktyabrın 24-də bir neçə min nəfər dövlət pensiya sisteminin müdafiəsinə və onun mümkün özəlləşdirilməsinə qarşı nümayişə çıxıb.

    "Report" ispan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, mitinq iştirakçıları pensiyaçıların alıcılıq qabiliyyətinin qorunması və sosial müdafiənin gücləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsini tələb ediblər.

    Nümayişi hər il oktyabrda Madriddə bütün İspaniyadan pensiyaçıları toplayaraq belə bir aksiya keçirən Dövlət Pensiya Sisteminin Müdafiəsi üzrə Dövlət Koordinasiya Qurumu təşkil edib.

    Təşkilatçıların məlumatına görə, indiki nümayişdə təxminən 50 min nəfər iştirak edib. Eyni zamanda, hökumət nümayəndəliyinin qiymətləndirməsinə əsasən, iştirakçıların sayı 25 min nəfər olub.

    Təşkilatçılar qeyd ediblər ki, bu il iştirakçıların sayı keçən illə müqayisədə iki dəfə artıb. Bundan əlavə, aksiyaya daha çox ictimai qrup qoşulub.

    Etirazçıların fəallığının artması ümumi seçkilərin keçiriləcəyi noyabrın 29-dan əvvəlki son həftələrdə pensiya sisteminin gələcəyi ilə bağlı siyasi müzakirələrin kəskinləşməsi ilə üst-üstə düşüb.

    Madrid İspaniya Əmək pensiyası
    В Мадриде прошла демонстрация против приватизации пенсионной системы
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