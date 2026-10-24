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    В РФ при столкновении поезда с микроавтобусом погибли шесть иностранцев

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 15:29
    В РФ при столкновении поезда с микроавтобусом погибли шесть иностранцев

    Шесть человек погибли в столкновении поезда и микроавтобуса в Биробиджане (административный центр Еврейской автономной области РФ).

    Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

    Авария произошла на железнодорожном переезде.

    Источник сообщил, что все погибшие являются иностранцами.

    Одного из пострадавших госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

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