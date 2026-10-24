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    Вице-президент Олимпийского комитета Болгарии застрелен, задержаны трое

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 16:01
    Вице-президент Олимпийского комитета Болгарии застрелен, задержаны трое

    В Софии застрелен вице-президент Олимпийского комитета Болгарии, президент местной федерации тхэквондо Слави Бинев.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Nova.

    Он был убит выстрелом в голову, на месте была найдена гильза.

    Примерно через час после получения сообщения об убийстве власти задержали трех человек - один гражданин Болгарии, двое - Турции - с оружием в районе туннеля "Ворота Траяна".

    Предполагается, что мотивом преступления стали неурегулированные финансовые отношения.

    У задержанных было разрешение на хранение оружия.

    Софийская городская прокуратура уже начала досудебное разбирательство по делу. Завтра станет ясно, будут ли предъявлены обвинения трем задержанным и будут ли они содержаться под стражей в течение 72 часов.

    Вооруженное нападение Федерация тхэквондо Болгария
    Bolqarıstan Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti güllələnib, iki Türkiyə vətəndaşı saxlanılıb
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