Вице-президент Олимпийского комитета Болгарии застрелен, задержаны трое

В Софии застрелен вице-президент Олимпийского комитета Болгарии, президент местной федерации тхэквондо Слави Бинев.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Nova.

Он был убит выстрелом в голову, на месте была найдена гильза.

Примерно через час после получения сообщения об убийстве власти задержали трех человек - один гражданин Болгарии, двое - Турции - с оружием в районе туннеля "Ворота Траяна".

Предполагается, что мотивом преступления стали неурегулированные финансовые отношения.

У задержанных было разрешение на хранение оружия.

Софийская городская прокуратура уже начала досудебное разбирательство по делу. Завтра станет ясно, будут ли предъявлены обвинения трем задержанным и будут ли они содержаться под стражей в течение 72 часов.