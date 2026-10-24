Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%

    Финансы
    • 24 октября, 2026
    • 16:33
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%

    Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-сентябре, составила 12,026 млрд манатов, увеличившись в реальном выражении на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, юридические лица оказали населению услуг на 9,0871 млрд манатов, что составило 75,6% от общего объема.

    За девять месяцев каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на 1 170,7 маната - на 139,1 маната больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-ə yaxın artıb
    Value of paid services for population rises 7.9% in Azerbaijan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:44
    Нуньес: Во Франции задержаны свыше 130 человек
    Другие страны
    16:33
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%
    Финансы
    16:29
    Лидер КНДР во время визита в КНР посетил завод в Дандуне - Обновлено
    Другие страны
    16:22
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 28,4%
    Бизнес
    16:01
    Вице-президент Олимпийского комитета Болгарии застрелен, задержаны трое
    Другие страны
    15:52
    Число умерших от Эболы возросло до 4 757 человек
    Здоровье
    15:41
    Фото
    Видео
    В Сумгайыте автомобиль сбил пешеходов и загорелся, пострадали три человека
    Происшествия
    15:29
    В РФ при столкновении поезда с микроавтобусом погибли шесть иностранцев
    В регионе
    15:12
    Фото
    Азербайджанские шахматисты завоевали медали клубного Кубка Европы
    Индивидуальные
    Лента новостей