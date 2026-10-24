В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%

Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-сентябре, составила 12,026 млрд манатов, увеличившись в реальном выражении на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, юридические лица оказали населению услуг на 9,0871 млрд манатов, что составило 75,6% от общего объема.

За девять месяцев каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на 1 170,7 маната - на 139,1 маната больше, чем за аналогичный период прошлого года.