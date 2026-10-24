В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%
Финансы
- 24 октября, 2026
- 16:33
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Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-сентябре, составила 12,026 млрд манатов, увеличившись в реальном выражении на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, юридические лица оказали населению услуг на 9,0871 млрд манатов, что составило 75,6% от общего объема.
За девять месяцев каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на 1 170,7 маната - на 139,1 маната больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-ə yaxın artıb
Value of paid services for population rises 7.9% in Azerbaijan
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