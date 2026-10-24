Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 24 oktyabr, 2026
- 16:25
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 12 milyard 026 milyon manat olub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,9 % çoxdur.
Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 9 milyard 087,1 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,6 %-ni təşkil edib.
9 ayda hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 170,7 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 139,1 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%
Value of paid services for population rises 7.9% in Azerbaijan
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