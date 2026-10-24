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    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 24 oktyabr, 2026
    • 16:25
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 12 milyard 026 milyon manat olub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,9 % çoxdur.

    Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 9 milyard 087,1 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,6 %-ni təşkil edib.

    9 ayda hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 170,7 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 139,1 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

    Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 7,9%
    Value of paid services for population rises 7.9% in Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

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