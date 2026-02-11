Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 13:23
    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    55-летний житель Шарура Джабир Ибрагимов, признанный виновным в жестоком убийстве своего племянника Ибрагима Ибрагимова, приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР под председательством судьи Арзуяра Керимова.

    Решением суда Джабир Ибрагимов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

    Отметим, что убийство было совершено в июле 2025 года в селе Ашагы Дашарх Шарурского района НАР.

    Согласно обвинению, между Ибрагимом Ибрагимовым и его дядей Джабиром Ибрагимовым ранее неоднократно возникали споры на почве личных отношений. Последняя ссора между ними произошла во время выполнения маневра обгона на дороге. В ходе возникшего между Джабиром Ибрагимовым и Ибрагимом Ибрагимовым спора, первый, взяв молоток-гвоздодер, несколько раз ударил им своего племянника по голове.

    Джабиру Ибрагимову предъявлено обвинение по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.

