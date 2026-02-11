İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şərurda qardaşı oğlunu mismar çıxaranla öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 12:56
    Şərurda qardaşı oğlunu mismar çıxaranla öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

    Şərurda qardaşı oğlu İbrahim Əbülfəz oğlu İbrahimovu öldürməkdə təqsirli bilinən, 1971-ci il təvəllüdlü Cabir İbrahim oğlu İbrahimov 12 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Arzuyar Kərimovun sədrlik etdiyi iclasda hökm oxunub.

    Hökmə əsasən, Cabir İbrahimov cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək.

    Qeyd edək ki, hadisə 2025-ci ilin iyul ayında Şərur rayonun Aşağı Daşarx kəndində baş verib.

    İttihama görə, İbrahim İbrahimovla əmisi Cabir İbrahimov arasında əvvəllər də bir neçə dəfə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə olub. Onlar arasında sonuncu mübahisə yolda avtomobillə hərəkətdə olarkən ötmə manevrləri zamanı yaşanıb. Belə ki, onlar avtomobili saxlayan zaman Cabir İbrahimov mismarçıxaran götürərək qardaşı oğlu İbrahim İbrahimovun üzərinə gedib, daha sonra bu alətlə ona bir neçə dəfə başından zərbə endirib.

    Cabir İbarhimov Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (Qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə ittiham olunub.

    şərur qətl məhkəmə
    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Son xəbərlər

    13:59

    Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:58

    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    13:57

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib

    Komanda
    13:53

    Kreml ABŞ-lə Venesuela nefti ilə bağlı sövdələşməyə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Region
    13:46

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    13:44

    Ərdoğan: Suriyanın yeraltı və yürüstü sərvətləri artıq xalqın rifahına yönəlməlidir

    Region
    13:40

    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Fərdi
    13:38

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    13:36

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti