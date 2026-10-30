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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:01
    Maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub

    Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, həmin vəzifə Sadiq Əliyevə həvalə edilib. Bununla da, nazir müavinlərinin sayı 4-ə çatıb.

    O, əmək fəaliyyətinə 2005-ci ildən özəl sektorda başlayıb, 2006-2019-cu illərdə Tarif (Qiymət) Şurasının Katibliyində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışıb, 2019-cu ildə İqtisadiyyat Nazirliyində Tarif siyasəti şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edib, 2019-2024-cü illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Strateji planlaşdırma və innovasiyalar şöbəsinin müdiri, 2024-2026-cı illərdə Nazirliyin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri olub, 8 yanvar 2026-cı ildən Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin direktoru işləyib.

    S.Əliyev Ümumdünya Məşğulluq Xidmətləri Assosiasiyasının (WAPES) İdarə Heyətinin üzvüdür.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    В Министерстве финансов Азербайджана произошло новое кадровое назначение
    New appointment at Azerbaijan's Finance Ministry
    MiniBoss
    MiniBoss

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