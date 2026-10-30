İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Əli Əsədovun Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb

    Region
    • 30 oktyabr, 2026
    • 19:55
    Əli Əsədovun Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədovun Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Əli Əsədovu Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanından Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili yola salıb.

    Səfər çərçivəsində Gürcüstan və Azərbaycan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 11-ci iclası keçirilib. İclasda iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri müzakirə olunub.

    Bundan başqa, Əli Əsədov Tbilisidə ART Riverfront hotelinin açılış mərasimində iştirak edib.

    Əli Əsədovun Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb
    Əli Əsədovun Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb
    Əli Əsədovun Gürcüstana işgüzar səfəri başa çatıb
    Əli Əsədov Mariam Kvrivişvili Gürcüstan
    MiniBoss
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