Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

В январе текущего года ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $268,4 млн.

Об этом сообщили Report в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Положительная динамика зафиксирована по ряду ключевых товарных позиций, включая продовольственную и аграрную продукцию. Так, за последний год экспорт продовольственных товаров увеличился на 22,6% - до $103 млн.

Существенный рост отмечен по отдельным направлениям: экспорт сахара вырос в 2,7 раза, хлопчатобумажной пряжи - в 2,4 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 90,8%, алюминия и изделий из него - на 39,5%, фруктов и овощей - на 32,1%, хлопкового волокна - на 23,2%, чая - на 20,9%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 14,2%.

За отчетный период экспорт аграрной продукции увеличился на 32,6%, достигнув $85,7 млн. Объем экспорта агропромышленной продукции составил $21,9 млн. В целом совокупный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 23,8% и достиг $107,6 млн.