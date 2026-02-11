Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    Бизнес
    • 11 февраля, 2026
    • 13:21
    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    В январе текущего года ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $268,4 млн.

    Об этом сообщили Report в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Положительная динамика зафиксирована по ряду ключевых товарных позиций, включая продовольственную и аграрную продукцию. Так, за последний год экспорт продовольственных товаров увеличился на 22,6% - до $103 млн.

    Существенный рост отмечен по отдельным направлениям: экспорт сахара вырос в 2,7 раза, хлопчатобумажной пряжи - в 2,4 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 90,8%, алюминия и изделий из него - на 39,5%, фруктов и овощей - на 32,1%, хлопкового волокна - на 23,2%, чая - на 20,9%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 14,2%.

    За отчетный период экспорт аграрной продукции увеличился на 32,6%, достигнув $85,7 млн. Объем экспорта агропромышленной продукции составил $21,9 млн. В целом совокупный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 23,8% и достиг $107,6 млн.

    экспорт ненефтяной экспорт непродовольственные товары
    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 9 % artırıb
    Non-oil exports in Azerbaijan rise 9% in January
    Ты - Король

    Последние новости

    13:35

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    13:35

    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    В регионе
    13:34

    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

    Другие страны
    13:34

    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в Баку

    Энергетика
    13:28
    Фото

    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

    Внутренняя политика
    13:23

    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Происшествия
    13:21

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    Бизнес
    13:16

    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

    Бизнес
    13:14

    AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

    Инфраструктура
    Лента новостей