СМИ: В США считают важным до 15 мая провести в Украине выборы президента

В США считают, что Украина должна до 15 мая провести президентские выборы и референдум по мирным договоренностям с Россией. От этого зависит предоставление гарантий безопасности для страны.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвовавших в планировании, а также других лиц, отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о плане проведения президентских выборов и референдума 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России .

Отмечается, что Офис Зеленского, а также посольство США в Киеве не стали комментировать.