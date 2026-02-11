СМИ: В США считают важным до 15 мая провести в Украине выборы президента
- 11 февраля, 2026
- 09:26
В США считают, что Украина должна до 15 мая провести президентские выборы и референдум по мирным договоренностям с Россией. От этого зависит предоставление гарантий безопасности для страны.
Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Издание со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвовавших в планировании, а также других лиц, отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о плане проведения президентских выборов и референдума 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России .
Отмечается, что Офис Зеленского, а также посольство США в Киеве не стали комментировать.
