Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

11 февраля Баку и Абу-Даби подписали Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений.

Об этом агентству Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Документ был подписан в рамках визита в столицу Азербайджана делегации ОАЭ во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта Абу-Даби Мухаммедом Али Аль-Шорафа.

В ходе визита делегация встретилась с главой ИВ Баку Эльдаром Азизовым. Он отметил, что высокий уровень дружественных и партнерских отношений между двумя странами является результатом политики и усилий руководителей глав государств.

Напомним, что вопрос побратимства двух городов обсуждался 2 февраля в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках визита главы государства в Абу-Даби.