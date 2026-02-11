Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

    11 февраля Баку и Абу-Даби подписали Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений.

    Об этом агентству Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

    Документ был подписан в рамках визита в столицу Азербайджана делегации ОАЭ во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта Абу-Даби Мухаммедом Али Аль-Шорафа.

    В ходе визита делегация встретилась с главой ИВ Баку Эльдаром Азизовым. Он отметил, что высокий уровень дружественных и партнерских отношений между двумя странами является результатом политики и усилий руководителей глав государств.

    Напомним, что вопрос побратимства двух городов обсуждался 2 февраля в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках визита главы государства в Абу-Даби.

    Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb
    Memorandum signed on twinning of Baku and Abu Dhabi
