İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 13:02
    Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

    Bakı və Əbu-Dabi arasında fevralın 11-də qardaşlaşma münasibətlərinin yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən (BŞİH) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, memorandum Əbu-Dabinin Bələdiyyələr və Nəqliyyat Departamentinin sədri Məhəmməd Əli Əl- Şorafanın rəhbərliyi ilə BƏƏ nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri çərçivəsində imzalanıb.

    Nümayəndə heyəti BŞİH-nin başçısı Eldar Əzizovla görüşüb. Görüşdə Eldar Əzizov qeyd edib ki, bu gün iki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması hər iki dövlətin rəhbərlərinin fəaliyyətinin nəticəsidir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əbu-Dabiyə səfəri çərçivəsində 2026-cı il fevralın 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanla görüşündə iki şəhərin qardaşlaşması məsələsi müzakirə olunub.

    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Anlaşma memorandumu Əbu- Dabi Məhəmməd Əli Əl- Şorafa qardaşlaşma münasibətləri
    Foto
    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве
    Foto
    Memorandum signed on twinning of Baku and Abu Dhabi

    Son xəbərlər

    13:59

    Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:58

    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    13:57

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib

    Komanda
    13:53

    Kreml ABŞ-lə Venesuela nefti ilə bağlı sövdələşməyə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Region
    13:46

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    13:44

    Ərdoğan: Suriyanın yeraltı və yürüstü sərvətləri artıq xalqın rifahına yönəlməlidir

    Region
    13:40

    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Fərdi
    13:38

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    13:36

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti