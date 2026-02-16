ABŞ və Macarıstan nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 15:11
ABŞ və Macarıstan mülki nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası saziş imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Budapeştdə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban arasında danışıqlardan sonra imzalanıb.
Sazişi Marko Rubio və Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto imzalayıblar.
Son xəbərlər
16:20
Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilibASK
16:20
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edibFutbol
15:58
Foto
Video
Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıbDigər
15:56
Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİVXarici siyasət
15:53
Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edibBiznes
15:50
Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"Fərdi
15:46
Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilibTurizm
15:44
Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilibDaxili siyasət
15:43