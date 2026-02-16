İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ və Macarıstan nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

    • 16 fevral, 2026
    • 15:11
    ABŞ və Macarıstan nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

    ABŞ və Macarıstan mülki nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası saziş imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd Budapeştdə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban arasında danışıqlardan sonra imzalanıb.

    Sazişi Marko Rubio və Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto imzalayıblar.

    ABŞ Macarıstan nüvə enerjisi
    США и Венгрия подписали соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики

