США и Венгрия подписали соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 14:50
США и Венгрия подписали межправительственное соглашенин о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.
Как передает Report, соглашение подписано в Будапеште по итогам переговоров Госсекретаря США Марко Рубио и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Документ подписали Марко Рубио и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
