    • 16 февраля, 2026
    • 14:50
    США и Венгрия подписали соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики

    США и Венгрия подписали межправительственное соглашенин о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    Как передает Report, соглашение подписано в Будапеште по итогам переговоров Госсекретаря США Марко Рубио и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Документ подписали Марко Рубио и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    ABŞ və Macarıstan nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb
