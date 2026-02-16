İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AZAL Şımkentə müntəzəm reyslərə başlayır

    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 15:07
    AZAL Şımkentə müntəzəm reyslərə başlayır

    Milli aviadaşıyıcı - "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) bu ilin iyun ayından etibarən Qazaxıstanın Şımkent şəhərinə uçuşlara başlayacaq.

    "Report" AZAL-a istinadən xəbər verir ki, yeni istiqamət üzrə biletlər artıq satışdadır.

    İlk reys 16 iyun 2026-cı il tarixində baş tutacaq. Aviaşirkətin uçuş cədvəlinə uyğun olaraq Bakı-Şımkent-Bakı reysləri:

    16-27 iyun 2026-cı il tarixlərində həftədə iki dəfə - Bakıdan Şımkentə və əks istiqamətdə çərşənbə axşamı və şənbə günləri;

    30 iyun 2026-cı il tarixindən etibarən isə həftədə üç dəfə olmaqla çərşənbə axşamı, cümə axşamı və şənbə günləri, əks istiqamətdə isə çərşənbə, cümə və bazar günləri həyata keçiriləcək.

    AZAL-ın genişlənən marşrut şəbəkəsində Şımkent Qazaxıstanın sayca 4-cü şəhəridir. 2025-ci ildə aviaşirkət Almatı, Astana və Aktau şəhərlərinə 850-yə yaxın müntəzəm uçuş (gediş-gəliş) həyata keçirib.

    Əhali sayına görə Qazaxıstanın üçüncü ən böyük şəhəri olan Şımkent zəngin mədəni irsi və müasirliyi ilə seçilir. Şəhər canlı küçələri, yaşıl parkları və qonaqpərvərliyi ilə turistləri cəlb edir.

    "Aviabiletləri rəsmi www.azal.az saytından, aviaşirkətin mobil tətbiqindən, həmçinin AZAL-ın kassalarından və akkreditə olunmuş agentliklərdən əldə edə bilərsiniz", - deyə AZAL bəyan edib.

    Azərbaycan Hava Yolları Şımkent
    AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент
    AZAL launches scheduled flights to Shymkent

    Son xəbərlər

    16:22

    Səfir: "Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir"

    Biznes
    16:20

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti