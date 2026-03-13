İtaliya strateji neft ehtiyatlarından təxminən 10 milyon barel istifadə edəcək
- 13 mart, 2026
- 04:39
İtaliya Yaxın Şərqdəki gərginləşmə ilə əlaqəli böhran fonunda strateji neft ehtiyatlarının 9,966 milyon barelini istifadə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ətraf Mühit və Enerji Təhlükəsizliyi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu tədbir Beynəlxalq Enerji Agentliyinin qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Ayrılan ehtiyatlar BEA ölkələri tərəfindən neft böhranının həlli üçün təqdim edilən ümumi barel həcminin təxminən 2,5%-ni təşkil edəcək. Növbəti həftələr üçün planlaşdırılan buraxılış ölkənin ümumi strateji ehtiyatlarının təxminən 13,5%-ni təşkil edir.
Nazirliyin məlumatına görə, İtaliyanın ehtiyatları ilə bağlı vəziyyət bu əhəmiyyətli buraxılışdan sonra belə qənaətbəxş olaraq qalır və milli enerji təchizatının kifayət qədər təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Avropa öhdəliklərinə uyğundur.