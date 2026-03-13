Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

Италия на фоне кризиса, связанного с обострением ситуации на Ближнем Востоке, использует 9,966 миллиона баррелей из стратегических нефтяных резервов.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство окружающей среды и энергетической безопасности страны.

Отмечается, что эта мера будет реализована в соответствии с решением Международного энергетического агентства.

Выделенные резервы составят примерно 2,5% от общего объема баррелей, предоставляемых странами МЭА для преодоления нефтяного кризиса. Запланированный на ближайшие недели объем высвобождения составит около 13,5% от общего стратегического запаса страны.

Согласно информации министерства, ситуация со стратегическими резервами Италии остается удовлетворительной даже после этого значительного высвобождения и соответствует европейским обязательствам по обеспечению достаточной безопасности национального энергоснабжения.