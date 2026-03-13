Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

    Энергетика
    • 13 марта, 2026
    • 04:37
    Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

    Италия на фоне кризиса, связанного с обострением ситуации на Ближнем Востоке, использует 9,966 миллиона баррелей из стратегических нефтяных резервов.

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство окружающей среды и энергетической безопасности страны.

    Отмечается, что эта мера будет реализована в соответствии с решением Международного энергетического агентства.

    Выделенные резервы составят примерно 2,5% от общего объема баррелей, предоставляемых странами МЭА для преодоления нефтяного кризиса. Запланированный на ближайшие недели объем высвобождения составит около 13,5% от общего стратегического запаса страны.

    Согласно информации министерства, ситуация со стратегическими резервами Италии остается удовлетворительной даже после этого значительного высвобождения и соответствует европейским обязательствам по обеспечению достаточной безопасности национального энергоснабжения.

    İtaliya strateji neft ehtiyatlarından təxminən 10 milyon barel istifadə edəcək
