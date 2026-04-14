    Zelenski: NATO və Ukrayna PURL təşəbbüsü üzrə əməkdaşlığı dərinləşdirir

    • 14 aprel, 2026
    • 13:21
    Zelenski: NATO və Ukrayna PURL təşəbbüsü üzrə əməkdaşlığı dərinləşdirir

    Ukrayna və NATO hava hücumundan müdafiənin (HHM) gücləndirilməsinə yönəlmiş PURL təşəbbüsü üzrə yenilənmələr hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə telefon danışığının yekunları üzrə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə hava məkanımızın qorunması, bizə "Patriot" sistemləri üçün raketlər almağa imkan verən PURL təşəbbüsü, eləcə də hazırda bütün dünyanın üzləşdiyi əsas təhlükəsizlik problemləri barədə danışdıq", - o yazıb.

    Zelenskinin sözlərinə görə, tərəflər koordinasiyalı səylərin və qarşılıqlı dəstəyin vacibliyini təsdiqləyiblər.

    "Hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi bizim əsas prioritetimizdir və insanların həyatı qorunmalıdır. Biz PURL təşəbbüsü üzrə yenilənmələr hazırlayırıq. Kömək edən hər kəsə təşəkkür edirəm!", - o vurğulayıb.

    PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ABŞ istehsalı olan tədarüklərin məqsədyönlü şəkildə maliyyələşdirilməsi vasitəsilə Ukraynanı kritik vacib silahlarla təmin etməyə imkan verən ABŞ və NATO təşəbbüsüdür.

    Volodimir Zelenski Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Ukrayna Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский: Украина и НАТО готовят обновления по инициативе PURL

    Son xəbərlər

    14:58

    Hərəkətdə olan sərnişin və yük qatarlarına I rübdə 18 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    14:56

    Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"

    Fərdi
    14:55

    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:50

    Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədir

    Digər ölkələr
    14:47

    Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidir

    Daxili siyasət
    14:46

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Daxili siyasət
    14:43

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    14:42
    Foto
    Video

    Pirşağıda kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası üzrə vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:32

    "Unibank" I rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti