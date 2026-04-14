    Зеленский: Украина и НАТО готовят обновления по инициативе PURL

    Украина и НАТО готовят обновления по инициативе PURL, направленной на усиление противовоздушной обороны (ПВО).

    Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с генсеком НАТО Марк Рютте в соцсети Х.

    "Мы поговорили с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о защите нашего воздушного пространства, инициативе PURL, которая позволяет нам получать ракеты для систем Patriot, а также о ключевых проблемах безопасности, с которыми сейчас сталкивается весь мир",- написал он.

    По словам Зеленского, стороны скоординировали усилия и подтвердили важность взаимной поддержки.

    "Усиление противовоздушной обороны - наш главный приоритет, и жизни людей должны быть защищены. Мы готовим обновления по инициативе PURL. Спасибо всем, кто помогает!",- подчеркнул он.

    PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

    Zelenski: NATO və Ukrayna PURL təşəbbüsü üzrə əməkdaşlığı dərinləşdirir

