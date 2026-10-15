İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun Tehranla müzakirələr apardığı şəxslərin kimliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yaşadığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə Arizona ştatında tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən danışıb.

    Tramp iddia edib ki, İran tərəfi ABŞ-dan İran rəhbərlərini aradan götürməyəcəyinə dair vəd verməsini tələb edib.

    "Onların birinci səviyyəli rəhbərləri məhv edildi, sonra ikinci səviyyəli rəhbərlər seçdilər. İkinci səviyyəli rəhbərləri də məhv edildi və bu dəfə üçüncü səviyyəli şəxsləri seçdilər. Onların yarısı artıq yoxdur. Onlar məndən daha heç kimi aradan götürməyəcəyimə söz verməyimi tələb etdilər və mən sözümə əməl etdim. Bəlkə də, bir qədər həddi aşmışam. Təəssüf edirəm, çünki artıq danışıqlarda kiminlə üz-üzə olduğumuzu başa düşmürəm", – Tramp bildirib.

    ABŞ Prezidenti çıxışında İranla müharibənin başlanmasından sonra benzin qiymətlərinin daha kəskin artacağını gözlədiyini də etiraf edib.

    "Benzinin qiymətinin artacağını bilirdim, amma bunun nə qədər olacağını təsəvvür etmirdim. Düzünü desəm, qiymətlərin daha çox yüksələcəyini düşünürdüm", – o qeyd edib.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Donald Tramp
    Трамп заявил, что не понимает, с кем США ведут переговоры в Иране
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    01:17
    Foto
    Tibb müəssisələrində hicab məhdudiyyəti ilə bağlı yayılan sənəd saxtadır - birgə açıqlama
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti