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    Трамп заявил, что не понимает, с кем США ведут переговоры в Иране

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 02:43
    Трамп заявил, что не понимает, с кем США ведут переговоры в Иране

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает, с кем Вашингтон ведет переговоры в Тегеране.

    Как передает Report, об этом американский лидер высказался, выступая перед сторонниками в штате Аризона.

    Он утверждал, что иранская сторона "заставила пообещать", что США не будут "устранять" иранских лидеров.

    "Их лидеры первого уровня были уничтожены, они выбрали лидеров второго уровня. Их лидеры второго уровня были уничтожены, они выбрали - третьего уровня. Половины из них больше нет. Они заставили меня пообещать, что я больше не буду никого устранять, и я сдержал слово. <...> Но возможно, я немного перегнул палку. Мне жаль, потому что я больше не понимаю, с кем мы имеем дело [на переговорах]", - сказал Трамп.

    Американский лидер также отметил, что ожидал более резкого скачка цен на бензин после начала войны против Ирана.

    "Я знал, что цены на бензин вырастут, но я и понятия не имел. <...> Честно говоря, я думал, что они вырастут намного сильнее", - отметил он.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
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