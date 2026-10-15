İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
- 15 oktyabr, 2026
- 05:21
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İsrail Hərbi Hava Qüvvələri son sutka ərzində Livanın cənubunda azı beş yaşayış məntəqəsində "Hizbullah" radikal qruplaşmasının obyektlərinə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Markaziya" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İsrail təyyarələri Beyt-Lif, Meyfadun, Sarbin, Haris və Əl-Mansuri yaşayış məntəqələrində qruplaşmanın obyektlərini hədəfə alıb. Eyni zamanda, İsrail artilleriyası Livan ərazisini intensiv atəşə tutub.
Bundan əlavə, İsrailin xüsusi təyinatlı qüvvələri Nəbatiyə əyalətində yerləşən Kfar-Tibnit şəhərinin ətrafında reydlər keçirib.
Eyni zamanda Əl-Xiyam şəhərinin ətrafındakı Cəllahiya və Həmmamə yaşayış məntəqələri intensiv pulemyot atəşinə tutulub. Yerli hakimiyyət orqanları dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verməyib.