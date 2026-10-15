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    Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в южном Ливане

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 03:50
    Израиль нанес удары по объектам Хезболлах в южном Ливане

    Объекты ливанской радикальной группировки "Хезболлах" по меньшей мере в пяти населенных пунктах на юге Ливана подверглись за сутки ударам израильских ВВС.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Al-Markaziya.

    Самолеты, по данным ливанского издания, атаковали объекты радикалов в Бейт-Лифе, Майфадуне, Сарбине, Харисе и Эль-Мансури. Одновременно интенсивный огонь по ливанской территории вела израильская артиллерия. Под обстрел попали районы Вади-Зыбкин и Вади-эль-Гадир.

    Израильские спецподразделения совершили рейды на окрестности города Кфар-Тибнит в провинции Набатия. Ранее под сильный пулеметный огонь попали поселки Джаллахия и Хаммама, расположенные в окрестностях города Эль-Хиям. Сведений о разрушениях и пострадавших от местных властей не поступало.

    Удары Израиля по Ливану Радикальная группировка Хезболлах
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
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