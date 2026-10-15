Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в южном Ливане

Объекты ливанской радикальной группировки "Хезболлах" по меньшей мере в пяти населенных пунктах на юге Ливана подверглись за сутки ударам израильских ВВС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Al-Markaziya.

Самолеты, по данным ливанского издания, атаковали объекты радикалов в Бейт-Лифе, Майфадуне, Сарбине, Харисе и Эль-Мансури. Одновременно интенсивный огонь по ливанской территории вела израильская артиллерия. Под обстрел попали районы Вади-Зыбкин и Вади-эль-Гадир.

Израильские спецподразделения совершили рейды на окрестности города Кфар-Тибнит в провинции Набатия. Ранее под сильный пулеметный огонь попали поселки Джаллахия и Хаммама, расположенные в окрестностях города Эль-Хиям. Сведений о разрушениях и пострадавших от местных властей не поступало.