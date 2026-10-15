İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib

    Serbiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Xorvatiyanın ölkədəki seçki kampaniyasına müdaxiləsi və respublikadakı daxili siyasi vəziyyəti qərəzli işıqlandırması ilə əlaqədar Xorvatiyaya etiraz notası göndərib.

    Bu barədə "Report" "Politika" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, Belqrad Serbiyanın daxili işlərinin "birtərəfli və son dərəcə mənfi işıqlandırılmasından, eləcə də ölkədəki siyasi proseslərin bütün regionun sabitliyinə təhdid kimi təqdim edilməsi cəhdlərindən" narahatlığını ifadə edib.

    Sənəddə Serbiyanın daxili siyasi proseslərinə hörmət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, bu proseslər xarici təzyiq və ya seçki kampaniyasının gedişinə təsir göstərmək cəhdləri olmadan həyata keçirilməlidir.

    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri oktyabrın 25-də keçiriləcək. Sentyabrın 27-də prezident vəzifəsindən istefa verən Aleksandar Vuçiç hakim Serbiya Tərəqqi Partiyasının (STP) seçki siyahısına rəhbərlik edəcək və partiyanın baş nazirliyə namizədi olacaq.

    STP-nin əsas rəqibi Novi-Saddan olan 56 yaşlı kardioloq İliya Srdanoviçin rəhbərlik etdiyi "Tələbə siyahısı" birliyi olacaq.

    Serbiya Xarici İşlər Nazirliyi
    Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампанию
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    01:17
    Foto
    Tibb müəssisələrində hicab məhdudiyyəti ilə bağlı yayılan sənəd saxtadır - birgə açıqlama
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti