Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампанию

Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста в связи с вмешательством Загреба в предвыборную кампанию в стране и предвзятым освещением внутриполитической ситуации в республике.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Политика" со ссылкой на источник.

По данным издания, в Белграде выразили обеспокоенность в связи с "односторонним и крайне негативным освещением внутренних дел Сербии, а также попытками представить политические процессы в стране как якобы угрозу стабильности всего региона".

В документе подчеркивается "необходимость уважать внутриполитические процессы в Сербии, которые должны проходить без внешнего давления или попыток повлиять на ход избирательной кампании".

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Подавший в отставку с поста президента республики 27 сентября Александар Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры. Основным оппонентом СПП будет объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.