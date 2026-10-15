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    Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампанию

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 03:12
    Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампанию

    Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста в связи с вмешательством Загреба в предвыборную кампанию в стране и предвзятым освещением внутриполитической ситуации в республике.

    Как передает Report, об этом сообщила газета "Политика" со ссылкой на источник.

    По данным издания, в Белграде выразили обеспокоенность в связи с "односторонним и крайне негативным освещением внутренних дел Сербии, а также попытками представить политические процессы в стране как якобы угрозу стабильности всего региона".

    В документе подчеркивается "необходимость уважать внутриполитические процессы в Сербии, которые должны проходить без внешнего давления или попыток повлиять на ход избирательной кампании".

    Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Подавший в отставку с поста президента республики 27 сентября Александар Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры. Основным оппонентом СПП будет объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.

    Дипломатическая нота МИД Сербии Внешнее вмешательство Хорватия
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
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