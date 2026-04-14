    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan daha ikisi xəstəxanadan evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    • 14 aprel, 2026
    • 13:46
    Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən daha iki uşaq ambulator müalicə üçün xəstəxanadan evə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən bir nəfərin vəziyyəti isə ağır stabil olaraq qalır.

    Qeyd edək ki, aprelin 1-də Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.

    Dəm qazından zəhərlənmə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi

