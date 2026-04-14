Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan daha ikisi xəstəxanadan evə buraxılıb
Sağlamlıq
- 14 aprel, 2026
- 13:46
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən daha iki uşaq ambulator müalicə üçün xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən bir nəfərin vəziyyəti isə ağır stabil olaraq qalır.
Qeyd edək ki, aprelin 1-də Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.
14:58
Hərəkətdə olan sərnişin və yük qatarlarına I rübdə 18 dəfə daş atılıbİnfrastruktur
14:56
Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"Fərdi
14:55
Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
14:50
Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədirDigər ölkələr
14:47
Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidirDaxili siyasət
14:46
Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edibDaxili siyasət
14:43
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilibSosial müdafiə
14:42
Foto
Video
Pirşağıda kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası üzrə vəziyyət açıqlanıbİnfrastruktur
14:32