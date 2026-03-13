İran XİN ABŞ ilə İsrailin İraqa hücumunu pisləyib
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai ABŞ ilə İsrailin İraqın Əl-Qaim sərhəd keçid məntəqəsinə (SKM) hücumunu pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İran XİN-in "X"dəki hesabında yayılıb.
"XİN-in sözçüsü İsmayıl Bəqai Əl-Qaim SKM-i hədəf alan və İraqda bir sıra təhlükəsizlik əməkdaşlarının ölüm və yaralanmasına səbəb olan ABŞ və İsrailin İraqa qarşı hərbi təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyib" . paylaşımda qeyd olunub
İranın İraq hökumətinə dəstəyini vurğulanıb.
