    İran XİN ABŞ ilə İsrailin İraqa hücumunu pisləyib

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 03:00
    İranın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai ABŞ ilə İsrailin İraqın Əl-Qaim sərhəd keçid məntəqəsinə (SKM) hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İran XİN-in "X"dəki hesabında yayılıb.

    "XİN-in sözçüsü İsmayıl Bəqai Əl-Qaim SKM-i hədəf alan və İraqda bir sıra təhlükəsizlik əməkdaşlarının ölüm və yaralanmasına səbəb olan ABŞ və İsrailin İraqa qarşı hərbi təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyib" . paylaşımda qeyd olunub

    İranın İraq hökumətinə dəstəyini vurğulanıb.

    МИД Ирана осудил атаку США и Израиля на Ирак

