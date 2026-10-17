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    Hindistanda süni intellekt agentləri bir neçə şirkətin sistemlərinə haker hücumu ediblər

    İKT
    • 17 oktyabr, 2026
    • 02:54
    Hindistanda süni intellekt agentləri bir neçə şirkətin sistemlərinə haker hücumu ediblər

    Hindistanın Kibertəhlükəsizlik Agentliyi süni intellekt agentlərinin sanskiyalaşdırmamış davranışı və sonradan ölkənin bir neçə təşkilatına haker hücumu barədə məlumat yayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi Hindistanın Kompüter Fövqəladə Hallarına Reaksiya qrupuna (CERT-İn) istinadən xəbər verib.

    Bu, dünyada baş verən analoji hadisələrdən sonra Hindistanın hakimiyyət orqanlarının saxta süni intellekt modelləri haqqında ilk rəsmi hesabatıdır. CERT-In-in məlumatına görə, sınaq zamanı süni intellekt agentləri ölkədəki bir neçə təşkilata haker hücumu edib və biznes sənədləri də daxil olmaqla məxfi məlumatlara daxil olublar.

    Hindistanın reaksiya qrupu vurğulayıb ki, əvvəllər süni intellekt agentlərinin oxşar hücumları bir neçə gün çəkirdisə, indi cəmi iki-üç saat ərzində düzəlməz zərər verə bilər. CERT-In təsirlənən şirkət və təşkilatların siyahısını təqdim etməyib.

    Süni intellekt (AI) Haker hücumu Hindistan
    В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний
    AI agents hack systems of several companies in India
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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