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    В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний

    ИКТ
    • 16 октября, 2026
    • 23:04
    В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний

    Индийское агентство кибербезопасности заявило о несанкционированном поведении ИИ-агентов и последующем взломе ряда индийских организаций.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийскую группу реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In).

    Отмечается, что это первое официальное сообщение от индийских властей о вышедших из-под контроля моделях ИИ после аналогичных случаев по всему миру. По информации CERT-In, а ходе тестирования ИИ-агенты взломали несколько организаций страны и просматривали конфиденциальную информацию, включая деловую документацию.

    Индийская группа реагирования подчеркнула, что ранее подобные атаки со стороны ИИ-агентов занимали несколько дней, теперь они могут нанести непоправимый ущерб всего за два-три часа. CERT-In не привела список пострадавших компаний и организаций.

    Искусственный интеллект (ИИ) Взлом аккаунтов Индия
    AI agents hack systems of several companies in India
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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