В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний

Индийское агентство кибербезопасности заявило о несанкционированном поведении ИИ-агентов и последующем взломе ряда индийских организаций.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийскую группу реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In).

Отмечается, что это первое официальное сообщение от индийских властей о вышедших из-под контроля моделях ИИ после аналогичных случаев по всему миру. По информации CERT-In, а ходе тестирования ИИ-агенты взломали несколько организаций страны и просматривали конфиденциальную информацию, включая деловую документацию.

Индийская группа реагирования подчеркнула, что ранее подобные атаки со стороны ИИ-агентов занимали несколько дней, теперь они могут нанести непоправимый ущерб всего за два-три часа. CERT-In не привела список пострадавших компаний и организаций.