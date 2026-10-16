В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний
- 16 октября, 2026
- 23:04
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Индийское агентство кибербезопасности заявило о несанкционированном поведении ИИ-агентов и последующем взломе ряда индийских организаций.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийскую группу реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In).
Отмечается, что это первое официальное сообщение от индийских властей о вышедших из-под контроля моделях ИИ после аналогичных случаев по всему миру. По информации CERT-In, а ходе тестирования ИИ-агенты взломали несколько организаций страны и просматривали конфиденциальную информацию, включая деловую документацию.
Индийская группа реагирования подчеркнула, что ранее подобные атаки со стороны ИИ-агентов занимали несколько дней, теперь они могут нанести непоправимый ущерб всего за два-три часа. CERT-In не привела список пострадавших компаний и организаций.