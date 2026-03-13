МИД Ирана осудил атаку США и Израиля на Ирак

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил атаку США и Израиля на пограничный переход Аль-Каим в Ираке.

Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице МИД Ирана в X.

"Официальный представитель МИД Исмаил Багаи резко осудил военную агрессию США и Израиля против Ирака, направленную против пограничного перехода Аль-Каим и приведшую к гибели и ранениям ряда сотрудников сил безопасности в Ираке", - говорится в публикации.

Также была подчеркнута поддержка Ираном правительства Ирака.