МИД Ирана осудил атаку США и Израиля на Ирак
В регионе
- 13 марта, 2026
- 03:02
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил атаку США и Израиля на пограничный переход Аль-Каим в Ираке.
Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице МИД Ирана в X.
"Официальный представитель МИД Исмаил Багаи резко осудил военную агрессию США и Израиля против Ирака, направленную против пограничного перехода Аль-Каим и приведшую к гибели и ранениям ряда сотрудников сил безопасности в Ираке", - говорится в публикации.
Также была подчеркнута поддержка Ираном правительства Ирака.
