Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве Европы среди молодежи и спортсменов до 23 лет, проходящем в албанском городе Дуррес.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории до 70 кг, занял второе место в рывке, подняв штангу весом 134 кг.

В толчке он поднял 162 кг и стал третьим.

Таким образом, набрав в сумме двоеборья 296 кг, азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль первенства Европы.