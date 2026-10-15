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    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы

    Индивидуальные
    • 15 октября, 2026
    • 21:08
    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы

    Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве Европы среди молодежи и спортсменов до 23 лет, проходящем в албанском городе Дуррес.

    Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории до 70 кг, занял второе место в рывке, подняв штангу весом 134 кг.

    В толчке он поднял 162 кг и стал третьим.

    Таким образом, набрав в сумме двоеборья 296 кг, азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль первенства Европы.

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы
    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы
    Тяжелая атлетика Фуад Гасанов
    Фото
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb
    Фото
    Azerbaijani weightlifter Fuad Hasanov wins three medals at European Championships
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