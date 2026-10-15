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    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb

    Fərdi
    • 15 oktyabr, 2026
    • 20:58
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb

    Azərbaycanlı ağırlıqqaldıran Fuad Həsənov Albaniyanın Dürres şəhərində keçirilən U-23 və gənclərin Avropa birinciliyində 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasından məlumat verilib.

    70 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı birdən qaldırma hərəkətində 134 kq ağırlığın öhdəsindən gələrək ikinci olub.

    Təkanla qaldırma növündə isə o, 162 kq çəkini başı üzərinə qaldıraraq üçüncü olub.

    Beləliklə, 2 hərəkətin cəmində 296 kq nəticəyə imza atmış atlet Avropa birinciliyinin gümüş medalına yiyələnib.

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb

    Fuad Həsənov Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası Gümüş medal
    Foto
    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы
    Foto
    Azerbaijani weightlifter Fuad Hasanov wins three medals at European Championships
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