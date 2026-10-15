Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb
Fərdi
- 15 oktyabr, 2026
- 20:58
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Azərbaycanlı ağırlıqqaldıran Fuad Həsənov Albaniyanın Dürres şəhərində keçirilən U-23 və gənclərin Avropa birinciliyində 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasından məlumat verilib.
70 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı birdən qaldırma hərəkətində 134 kq ağırlığın öhdəsindən gələrək ikinci olub.
Təkanla qaldırma növündə isə o, 162 kq çəkini başı üzərinə qaldıraraq üçüncü olub.
Beləliklə, 2 hərəkətin cəmində 296 kq nəticəyə imza atmış atlet Avropa birinciliyinin gümüş medalına yiyələnib.
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